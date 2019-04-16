ЦВК призначила другий тур виборів президента України на 21 квітня 2019 року.

Центральна виборча комісія після оголошення офіційних результатів виборів президента України прийняла постанову про проведення другого туру виборів.

– За результатами виборів президента України 31 березня 2019 року жоден кандидат не набрав понад половину голосів. Тому жоден кандидат не обраний президентом України, що є підставою для оголошення ЦВК повторного голосування, – оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Читайте: ЦВК оголосила офіційні результати першого туру виборів (ОНЛАЙН)

Другий тур виборів президента України пройде 21 квітня 2019 року.

– На підставі протоколу ЦВК від 7 квітня про результати голосування 31 березня та статтей закону Про вибори президента – провести повторне голосування 21 квітня 2019 року, включити до повторних бюлетенів таких кандидатів : Зеленського Володимира та Порошенка Петра, – заявила Тетяна Сліпачук.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як буде проходити другий тур виборів, а також публікували прогнози у букмекерів і астрологів.