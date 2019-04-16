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Факти / Україна / Політика

Якого числа другий тур виборів президента України 2019

ЦВК призначила другий тур виборів президента України на 21 квітня 2019 року.

Какого числа второй тур выборов

Центральна виборча комісія після оголошення офіційних результатів виборів президента України прийняла постанову про проведення другого туру виборів.

– За результатами виборів президента України 31 березня 2019 року жоден кандидат не набрав понад половину голосів. Тому жоден кандидат не обраний президентом України, що є підставою для оголошення ЦВК повторного голосування, – оголосила  голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Читайте: ЦВК оголосила офіційні результати першого туру виборів (ОНЛАЙН)

Другий тур виборів президента України пройде 21 квітня 2019 року. 

– На підставі протоколу  ЦВК від 7 квітня про результати голосування 31 березня та статтей закону Про вибори президента – провести повторне голосування 21 квітня 2019 року, включити до повторних бюлетенів таких кандидатів : Зеленського Володимира та Порошенка Петра, – заявила Тетяна Сліпачук.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як буде проходити другий тур виборів, а також публікували прогнози у букмекерів і астрологів.

Фото: УНІАН

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