Перед другим туром президентських виборів, з 18 квітня, правоохоронці переходять на посилений режим служби.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час селекторної наради зазначив, що поліцейські мають враховувати проблемні моменти, які виникали в ході першого туру виборів, та не допустити їх.

– Вже від завтра переходимо на посилений режим несення служби. Хочу, щоб всі пам’ятали, що взаємодія з представниками громадської організації ОПОРА є одним із найважливіших компонентів демократичних виборів, – сказав він.

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Для забезпечення правопорядку під час другого туру виборів президента буде залучено майже 72,4 тис. поліцейських, зокрема на охорону окружних та дільничних виборчих комісій – понад 50 тис.

До слова, ЦВК зареєструвала 2,7 тис. спостерігачів від іноземних та міжнародних організацій на повторних виборах президента України, котрі відбудуться 21 квітня.