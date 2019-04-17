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Факти / Україна / Політика

Квитків на дебати немає – сайт не працює

Сайт для продажу квитків на дебати між кандидатами в президенти, які пройдуть на НСК Олімпійському, не працює.

Квитків на дебати немає – сайт не працює

Напередодні Володимир Зеленський анонсував старт продажу квитків на дебати 19 квітня, які пройдуть на НСК Олімпійському.

Зеленський зазначив, що квитки будуть безкоштовному  доступі на сайті debaty2019.org.ua.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

За інформацією штабу Зеленського, люди встигли забронювати близько 12 тис. місць.

Проте останні кілька годин сайт не працює через перенавантаження.

Завантаження сторінки відбувається 15-20 хвилин, однак ліміт для отримання квитка 15 хвилин.

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Квитків на дебати немає – сайт не працює / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що сцену для дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському між кандидатами у президенти встановлять, як на концерт.

Фото: olympic.nsc

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