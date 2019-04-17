Сайт для продажу квитків на дебати між кандидатами в президенти, які пройдуть на НСК Олімпійському, не працює.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував старт продажу квитків на дебати 19 квітня, які пройдуть на НСК Олімпійському.

Зеленський зазначив, що квитки будуть безкоштовному доступі на сайті debaty2019.org.ua.

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За інформацією штабу Зеленського, люди встигли забронювати близько 12 тис. місць.

Проте останні кілька годин сайт не працює через перенавантаження.

Завантаження сторінки відбувається 15-20 хвилин, однак ліміт для отримання квитка 15 хвилин.









Квитків на дебати немає – сайт не працює / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що сцену для дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському між кандидатами у президенти встановлять, як на концерт.

Фото: olympic.nsc