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Факти / Україна / Політика

МВС очікує на дебатах на Олімпійському 60 тис. осіб

У МВС очікують, що дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійський відвідають близько 60 тис. осіб.

НСК Олімпійський

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що на дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 19 квітня прийдуть близько 60 тис. українців.

Він додав, що під час зазначеного заходу важливо приділити велику увагу безпеці.

– Виходячи з цього і розуміючи, що є різночитання в роботах кожного зі штабів, як проводити ці дебати, ми запросили представників штабів сьогодні на 17.00 дійти остаточного рішення, – сказав Аваков.

За словами міністра, за порядком всередині і зовні НСК Олімпійський стежитимуть близько 10 тис. поліцейських.

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Правоохоронці проводитимуть огляд перед стадіоном і продумають, як безпечно розмістити людей.

До слова, у зв’язку з проведенням другого туру виборів президента України поліція 18 квітня перейде на посилений режим роботи.

Джерело: 112 Україна

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