Роботодавці Києва готові найбільше платити інженерам з комп’ютерних систем, фахівцям зі зв’язків з громадськістю та пресою, програмістам, директорам з маркетингу, а також керівникам лабораторій з контролю виробництва і будівельним інженерам.
За даними бази вакансій Київського міського центру зайнятості, найвищу зарплатню отримують такі спеціалісти:
- Комп’ютерні інженери — 35 тис. грн.
- Прес-секретарі — 25 тис. грн.
- Прикладні програмісти — 24,5 тис. грн.
- Маркетингові директори — 23 тис. грн.
- Керівник лабораторій з контролю виробництва та інженер з технічного нагляду на будівництві — 20 тис. грн.
Також у центрі зайнятості розповіли про найменш оплачувані професії у Києві:
- Крановий електрикетоняр.
- Радник.
- Начальник планово-економічного відділу.
- Менеджер на автомобільному транспорті.
Ці професії оплачують в діапазоні 15 тис. грн.
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Станом на 1 квітня 2019 року в Києві зареєстровано 8,5 тис. безробітних осіб, але вакансії є і їх багато — 12,1 тис.
Середня зарплатня за оголошеннями у вакансіях становить 7433 грн.
Найбільша частка пропозицій від роботодавців, майже 29%, потрапляє у зарплатний діапазон 7-10 тис. грн.
На ринку праці не вистачає водіїв автотранспортних засобів, прибиральників приміщень та двірників.
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