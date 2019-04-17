Роботодавці Києва готові найбільше платити інженерам з комп’ютерних систем, фахівцям зі зв’язків з громадськістю та пресою, програмістам, директорам з маркетингу, а також керівникам лабораторій з контролю виробництва і будівельним інженерам.

За даними бази вакансій Київського міського центру зайнятості, найвищу зарплатню отримують такі спеціалісти:

Комп’ютерні інженери — 35 тис. грн.

Прес-секретарі — 25 тис. грн.

Прикладні програмісти — 24,5 тис. грн.

Маркетингові директори — 23 тис. грн.

Керівник лабораторій з контролю виробництва та інженер з технічного нагляду на будівництві — 20 тис. грн.

Також у центрі зайнятості розповіли про найменш оплачувані професії у Києві:

Крановий електрикетоняр.

Радник.

Начальник планово-економічного відділу.

Менеджер на автомобільному транспорті.

Ці професії оплачують в діапазоні 15 тис. грн.

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Станом на 1 квітня 2019 року в Києві зареєстровано 8,5 тис. безробітних осіб, але вакансії є і їх багато — 12,1 тис.

Середня зарплатня за оголошеннями у вакансіях становить 7433 грн.

Найбільша частка пропозицій від роботодавців, майже 29%, потрапляє у зарплатний діапазон 7-10 тис. грн.

На ринку праці не вистачає водіїв автотранспортних засобів, прибиральників приміщень та двірників.

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