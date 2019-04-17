Володимира Зеленського застерегли від поступок вимогам Росії у разі перемоги на виборах.

Політика Володимира Зеленського щодо Росії у разі його перемоги на виборах президента України матиме велике значення.

За словами колишнього помічника держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Девіда Кремера, помилки в цьому питанні навіть можуть вивести людей на протести.

– Якщо він спробує здійснити якийсь поворот до Росії, це, мабуть, виведе людей на вулиці.

Кремер наголошує на важливості того, щоб Зеленський у разі успіху на виборах вселив в українців упевненість, що Україна за його керівництва не відступиться від захисту свого суверенітету, територій і цінностей.

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– Не поступиться будь-яким вимогам Росії, – підкреслив Кремер.

До слова, Факти ICTV писали про передвиборчу програму Володимира Зеленського.

Фото: Команда Зеленського