Що таке дебати?
Дебатами (від французького слова debat – дискусія) називають публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми, у випадку з виборами – між кандидатами у президенти.
Мета такої дискусії – переконати аудиторію, а не один одного, у своїй правоті, тобто сформувати позитивне враження про себе.
Звідки до нас прийшли дебати?
Публічні політичні дебати проходили ще в античній Греції. Їх використовували як демократичний метод обговорення законів.
Сучасні політичні дебати беруть початок у британському парламенті, приблизно з 1265 року.
Для чого потрібні дебати?
Дебати є складовою частиною виборчого процесу. Цей формат зручний для електорату – в плані порівняння позиції політиків.
Коли відбудуться дебати?
Стаття 62 закону про вибори президента визначає процедуру і строки проведення передвиборчих теледебатів, які проводяться на Суспільному й оплачуються з держбюджету.
Дебати проводяться з використанням електронних (аудіовізуальних) ЗМІ за рахунок коштів держбюджету.
Закон встановлює дату дебатів – остання п’ятниця перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Тобто у другому турі виборів президента вони мають відбутися 19 квітня.
Умови проведення передвиборних теледебатів
Кандидати беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з них або неможливості участі, виділений для теледебатів час надається іншому для проведення передвиборної агітації.
До речі, проходження медогляду для участі в дебатах, як того вимагає штаб Володимира Зеленського від чинного глави держави Петра Порошенка, не прописано в законі про вибори президента.
Окрім того, якщо теледебати відбудуться на НСК Олімпійський, вони мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів, адже вважаються агітацією, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо “проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій”.
Чи вплинуть дебати на результат виборів?
Дебати є емоційною складовою виборчого процесу, тому, звісно, можуть вплинути на результати голосування у другому турі президентських виборів.