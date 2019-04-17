Бажання голосувати не за місцем реєстрації у другому турі виборів виявили 325 тис. 604 особи, що на 10 тис. більше ніж у першому турі.

7 квітня ЦВК оголосила результати першого туру виборів президента України, тому уже з наступного дня громадяни мали змогу тимчасово змінити місце голосування.

Перед Державним реєстром виборців стояло складне завдання – за сім днів оформити всі заяви українців.

Правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українця.

Найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької (майже 59 тис.) і Луганської (майже 30 тис.) областей.

У порівнянні з першим туром кількість виборців, які змінили місце голосування збільшилася на 9 879 громадян.

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Тепер відділи ведення Державного реєстру виборців почали друкувати уточнені списки виборців, щоб передати їх дільничним виборчим комісіям.

Не забудьте перевірити на сайті Державного реєстру виборців чи є ви у списках.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 2,7 тис. спостерігачів від іноземних та міжнародних організацій на повторних виборах президента України, котрі відбудуться 21 квітня.