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Факти / Україна / Політика

Як потрапити на дебати на Олімпійському і Суспільному

Дебати перед другим туром виборів 2019 відбудуться двічі 19 квітня – на НСК Олімпійський і у студії Суспільного телебачення.

Як потрапити на дебати на Олімпійському і Суспільному

Як потрапити на дебати на Олімпійському

Потрапити на дебати на НСК Олімпійський між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можна двома способами.

Спосіб від Зеленського

Зеленський анонсував старт продажів квитків на дебати через сайт debaty2019.org.ua.

Кандидат зазначив, що квитки будуть у безкоштовному доступі на сайті.

Відзначимо, що сайт у багатьох людей не працює через велике навантаження.

Спосіб від Порошенка

У Порошенка повідомили, що у зв’язку з посиленими заходами безпеки глядачі допускаються на стадіон за попередньою реєстрацією. Її можна пройти тут.

Для того, щоб потрапити на стадіон, необхідно заповнити анкету, після чого вам мають подзвонити волонтери.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Як потрапити на дебати на Суспільному

Дебати на Суспільному телебаченні не можна буде відвідати, але їх можна буде подивитися у телеефірі або в сервісі YouTube. До слова, Факти ICTV вестимуть трансляцію дебатів і на Олімпійському, і на Суспільному.

Нагадаємо, штаб Порошенка звернеться до ЦВК щодо внесення змін до порядку проведення дебатів, щоб кандидат у президенти зміг побувати на дебатах і у студії Суспільного, і на НСК Олімпійський.

Фото: Порошенко2019

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