Національна суспільна телерадіокомпанія назвала 10 фактів про проведення дебатів між кандидатами в президенти України.

Національна суспільна телерадіокомпанія опублікувала у Facebook 10 фактів про теледебати перед другим туром виборів президента України, які мають відбутися 19 квітня.

За інформацією Суспільного, дебати повинні тривати 60 хвилин – з 20.00 до 21.00.

У правилах передбачено особисту участь у дебатах кандидатів у президенти та оплата їхнього проведення з держбюджету.

Суспільне телебачення вирішило виділити 10 таких фактів:

дебати призначають у випадку повторного голосування (другого туру виборів);

кандидати повинні особисто взяти участь у дебатах;

проведення дебатів оплачують з держбюджету;

дебати призначають на останню п’ятницю перед повторним голосуванням (19 квітня);

дебати проводяться у прямому ефірі в студії UA: Перший та UA: Українське радіо;

дебати триватимуть 60 хвилин;

за 10 хвилин до ефіру жеребкування визначить порядок виступу кандидатів;

дебати складаються із вступного слова, дискусії і завершального виступу;

під час дискусії кандидати ставитимуть один одному запитання і відповідатимуть на них (максимум 4-5 запитань);

якщо на дебати прийде тільки один кандидат, то йому надається весь ефірний час.

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До слова, штаб кандидата у президенти Петра Порошенка звернеться до ЦВК з проханням внести зміни до порядку проведення дебатів.