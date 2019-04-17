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Факти / Україна / Політика

Зміна часу дебатів на Суспільному: ЦВК розгляне питання

Центральна виборча комісія готова розглянути перенесення часу проведення дебатів у студії Суспільного телебачення.

Зміна часу дебатів на Суспільному: ЦВК розгляне питання

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що комісія готова розглянути пропозиції представників кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського щодо перенесення часу проведення дебатів у студії Громадського телебачення.

За її словами, засідання ЦВК щодо відповідного питання відбудеться 18 квітня о 12.00.

– Йдеться про перенесення часу дебатів з 20.00 на 21.00… Від обох кандидатів ми очікуємо письмові документи. Від одного вже отримали, від іншого очікуємо, – сказала Сліпачук.

Представник кандидата Порошенка Руслан Князевич додав, що дебати на НСК Олімпійський планують провести з 19.00 до 20.00.

Читайте: Як потрапити на дебати на Олімпійському і Суспільному

Представник кандидата Володимира Зеленського повинен подати документ, в якому викладено позицію щодо проведення дебатів, 18 квітня о 10.00.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков очікує, що на дебати на НСК Олімпійський прийде близько 60 тис. осіб.

Джерело: РБК-Україна

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