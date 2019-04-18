На вихідних в Україні очікується суха погода на всій території, крім західних областей.

20 квітня в Україні мінлива хмарність без опадів.

У західних областях і Криму місцями пройде невеликий дощ.

Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов’ї окремі пориви 15-20 м/с.

У Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях очікуються нічні заморозки до -3°.

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На решті території температура вночі 1-6° тепла, вдень в Україні 10-15° тепла, на Закарпатті + 19°.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні грунту 0-5°; вдень 10-15° тепла.

21 квітня в Україні без опадів, лише в західних і Житомирській областях місцями невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-15° тепла, на Закарпатті до 18°.

У Києві та області без опадів.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла.

Нагадаємо, православні християни з 15 по 20 квітня відзначають так звані Єврейські кучки. У цей період обов’язково змінюється погода.