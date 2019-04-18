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Факти / Україна / Політика

Кличе на вибори: українцям масово “дзвонить Порошенко” (АУДІО)

Українці отримують “дзвінок президента”, в якому Петро Порошенко агітує голосувати за нього 21 квітня.

Кличе на вибори: українцям масово “дзвонить Порошенко” (АУДІО)

Українці перед другим туром виборів президента України почали отримувати дзвінки, під час яких робот голосом Петра Порошенка агітує віддати за нього свій голос 21 квітня.

У повідомленні чинний президент закликає підтримати курс на демократію, вступ до ЄС і НАТО. У “дзвінку Порошенка” також ідеться про те, що “неправильний” вибір призведе до “реваншу, інфляції та падіння України на коліна”.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

У штабі Порошенка підтвердили, що використовують записаний дзвінок виборцям.

Ось запис:

Нагадаємо, штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського дійшли згоди щодо єдиної трансляції дебатів на НСК Олімпійський для усіх телеканалів.

Фото: Святослав Цеголко 

Джерело: ЛІГА.net

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