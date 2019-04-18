Українці отримують “дзвінок президента”, в якому Петро Порошенко агітує голосувати за нього 21 квітня.

Українці перед другим туром виборів президента України почали отримувати дзвінки, під час яких робот голосом Петра Порошенка агітує віддати за нього свій голос 21 квітня.

У повідомленні чинний президент закликає підтримати курс на демократію, вступ до ЄС і НАТО. У “дзвінку Порошенка” також ідеться про те, що “неправильний” вибір призведе до “реваншу, інфляції та падіння України на коліна”.

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У штабі Порошенка підтвердили, що використовують записаний дзвінок виборцям.

Ось запис:

Нагадаємо, штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського дійшли згоди щодо єдиної трансляції дебатів на НСК Олімпійський для усіх телеканалів.

Фото: Святослав Цеголко