Відомий лікар Євген Комаровський, який увійшов до команди кандидата у президенти Володимира Зеленського як радник з питань медицини, вважає, що в охороні здоров’я є проблеми, які становлять загрозу національній безпеці.

Комаровський в ефірі одного з національних телеканалів окреслив головні проблеми в охороні здоров’я, до вирішення яких зобов’язаний підключиться президент.

– Я бачу дві такі загрози зараз. І мене обурює те, що вони залишилися поза президентською кампанією. Я б всю країну обвішав плакатами: “Кір, дифтерія, поліомієліт – думай!”, – вважає лікар.

За його словами, вже 100 тис. українців захворіли на кір – це реальна загроза національній безпеці, тому з приводу вакцинації РНБО треба було скликати ще п’ять років тому.

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– Друга загроза – катастрофічний дефіцит медичних кадрів, – вважає він.

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський увійшов до команди Зеленського – кандидата в президенти України.

Фото: Евгений Комаровский