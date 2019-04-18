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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 18 квітня (КАРТА)

Сьогодні, 18 квітня, практично по всій території України сухо, дощитиме лише на заході.

Погода

У східних областях сьогодні, 18 квітня, без опадів. Вдень 8-12 вище нуля, вночі заморозки до -4°.

На заході України дощитиме лише в Івано-Франківську та Чернівцях, на решті території сухо. Вдень повітря прогріється до +20°, вночі 3-7° вище нуля.

На півдні сьогодні сухо, вдень до +14°, вночі +3-6°.

На півночі можливі нічні заморозки до -3°, вдень +10-14°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +14°, вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 18 квітня

До речі, православні християни з 15 по 20 квітня відзначають так звані Єврейські кучки. У цей період обов’язково змінюється погода.

Джерело: Укргідрометцентр

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