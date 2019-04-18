PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Порошенко скликає РНБО через Приватбанк

Президент України Петро Порошенко скликає РНБО через рішення суду щодо скасування націоналізації Приватбанку.

Порошенко скликає РНБО через Приватбанк

Президент України Петро Порошенко скликає засідання РНБО через рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

Читайте: Скасування націоналізації: що зміниться в роботі Приватбанку

– Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв’язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00, – написав Петр Порошенко у Twitter.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

Фото: Адміністрація президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рішення РНБО щодо Приватбанку: Порошенко звернувся за допомогою до ГПУ і СБУ
Повзучий реванш Росії: 5 тез із термінового звернення Порошенка
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Скасування націоналізації Приватбанку: Порошенко назвав загрози
Кличе на вибори: українцям масово “дзвонить Порошенко” (АУДІО)
ФСБ і ГУ Генштабу РФ потрібно визнати терористичними організаціями – Турчинов
Петро Порошенко – кандидат в президенти України
Сцени буде дві: опублікований план Олімпійського на час дебатів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка