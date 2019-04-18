Президент України Петро Порошенко скликає РНБО через рішення суду щодо скасування націоналізації Приватбанку.

Президент України Петро Порошенко скликає засідання РНБО через рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

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– Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв’язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00, – написав Петр Порошенко у Twitter.

Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв’язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00 — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

Фото: Адміністрація президента