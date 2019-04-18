Петро Порошенко закликав не дати взяти реванш проросійським силам в Україні.
Петро Порошенко виступив із терміновим зверненням до українців. Факти ICTV зібрали основні тези зі спічу президента Україна.
Порошенко визнав і вибачився за свої помилки на посаді, але закликав не змінювати курсу України в ЄС і НАТО.
Порошенко заявив, що бачить загрозу реваншу зі сторони проросійських сил після виборів президента України.
– Це буде попервах малопомітне, повзуче, але впевнене повернення в сферу російського впливу.
Президент спрогнозував втручання Кремля у майбутні парламенські вибори, щоб сформувати у Верховній Раді проросійську більшість.
– А вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого, некомпетентного новачка на посаді президента України.
Порошенко висловив повагу українцям, які у першому турі виборів проголосували за Володимира Зеленського. При цьому президент висловив переконання, що Україні потрібен лідер, який “буде здатним протистояти Володимиру Путіну і забезпечить незворотність європейського та євроатлантичного курсу“.
– Але дуже й дуже ризиковано експериментувати з посадою президента та Верховного Головнокомандувача.
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Також Порошенко попросив підтримки 21 квітня, “щоб зберегти Україну”.
– Думайте про Україну, як її зберегти. Так само, як в чотирнадцятому році ви зупинили Новоросію, тепер, прошу, не допустіть її перетворення на Малоросію. Слава Україні.
Нагадаємо, штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського дійшли згоди щодо єдиної трансляції дебатів на НСК Олімпійський для усіх телеканалів.
Фото: Петро Порошенко