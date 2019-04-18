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Факти / Україна

РФ заблокувала великоднє перемир’я на Донбасі

Шестигодинна скайп-конференція ТКГ і групи з безпеки, на якій обговорювали можливість встановлення великоднього перемир’я на Донбасі, завершилася безрезультатно.

ООС Донбас

Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення перемир’я на великодні свята, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

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– РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, – написала Геращенко у Facebook.

Великоднє перемир’я мало набути чинності опівдні 19 квітня.

Раніше президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання безпеки на Донбасі, зокрема оголошення у небезпечній зоні “перемир’я” на час великодніх свят.

ДжерелоIryna Gerashchenko

Фото: ООС

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