Шестигодинна скайп-конференція ТКГ і групи з безпеки, на якій обговорювали можливість встановлення великоднього перемир’я на Донбасі, завершилася безрезультатно.
Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення перемир’я на великодні свята, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.
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– РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, – написала Геращенко у Facebook.
Великоднє перемир’я мало набути чинності опівдні 19 квітня.
Раніше президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання безпеки на Донбасі, зокрема оголошення у небезпечній зоні “перемир’я” на час великодніх свят.
Джерело: Iryna Gerashchenko
Фото: ООС