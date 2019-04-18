Зламане листування людей радника глави Кремля Владислава Суркова свідчить, що Росія, ймовірно, фінансувала кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Штаб Зеленського спростовує це.

Розслідування журналістів The Insider довело, що з боку Росії надходили кошти для фінансування кандидата в президенти Володимира Зеленського – штаб заявляє, що це фейк.

Йдеться, зокрема, про офіцера ФСБ Андрія Пінчука, що очолює московське відділення Союзу добровольців Донбасу, та бойовика “ДНР” Дмитра Хавченка, якиий керує його кримським відділенням.

А координує цю організацію сам Владислав Сурков.

У листуванні (25 лютого 2019 року) Пінчук повідомляє Хавченку про необхідність перевести перші $200 тис. на акції Зеленського. Далі за результатами соціології мали вирішувати, чи продовжувати такі операції.

Наступного дня Хавченко написав листа на адресу штабу Зеленського у місті Миколаїв ([email protected]), в якому вказані лише – 4 і 200. Контекст попереднього повідомлення пояснює, що йдеться про 4 транші у розмірі $200 тис.

Після цього Хавченко відповів, що почав виведення з криптовалюти, тому гроші прийдуть адресату протягом тижня.

Журналісти встановили, що всі ардеси, з яких відправляли листи, – справжні. У метаданих email не було виявлено жодних слідів фальсифікації. Журналісти попросили Хавченка прокоментувати це, але він відмовився. Не спростував і не підтвердив.

Команда Зеленського заявила, що це 100% фейк.

Однак є факти, які ставлять під сумнів заяву штабу.

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Ще у 2014 році у Суркова був план фінансування кандидата-шоумена, про що стало відомо задовго до того, як Зеленський заявив про участь у виборах.

У зламаному листуванні партії ЛДПР у 2014 році виявлені документи, які пов’язані з Україною.





















Штаб Зеленського спростовує фінансування Сурковим / 5 фотографий

У масивах зламаних листувань були, зокрема, відомості про проект Буратіно, який розробили люди одного з лідерів терористів ДНР з команди Суркова Дениса Пушиліна, а реалізацією проекту займався перебіжчик з СБУ Єгор Соболєв.

– Наскільки штаб Зеленського був обізнаний про існування такого сценарію, судити поки складно, але сам факт того, що ще у 2014 році Кремль готувався виділити сотні тисяч доларів на просування кандидата-коміка – досить важливий контекст, який необхідно враховувати під час оцінки достовірності зламаного листування Хавченка-Пінчука, – зазначають журналісти The Insider.

До речі, Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги буде думати над розпуском Верховної Ради.

Джерело: The Insider