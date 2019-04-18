Неформальний куратор штабу Андрій Богдан міг таємно зустрітися з главою Конституційного суду перед його засіданням щодо закону про люстрацію.

Неформальний куратор штабу Андрій Богдан міг мати таємну зустріч із головою суду Конституційного суду Станіславом Шевчуком 13 березня 2019 року.

Журналісти програми Схеми посилаються на дані журналу відвідувань суду.

Відзначається, що в Конституційному суді вже чотири роки триває розгляд справи про конституційність окремих положень закону Про очищення влади (люстрацію), який вступив у силу в жовтні 2014 року.

Наступне засідання КСУ щодо закону про люстрацію призначено на сьогодні, 18 квітня.

У матеріалі Схем нагадується, що Богдан був у списку люстрованих чиновників, тому що двічі займав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича – у 2010 і 2013 роках.

Згідно з обмеженнями, Богдан не має права працювати у держслужбі до жовтня 2024 року.

Крім цього, Богдан фігурує у звіті Департаменту з питань люстрації про результати збору та узагальнення інформації щодо реалізації Закону України Про очищення влади як особа, у якої “виявлені критерії люстрації”.

Сам Богдан не став розкривати мету його відвідин Конституційного суду представникам ЗМІ. Раніше він запевнив журналістів Схем, що не веде переговори із Зеленським щодо можливості отримати посаду в разі перемоги кандидата.

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У глави Конституційного суду дізнатися про зустріч також не вдалося.

Чим загрожує скасування люстрації

У разі скасування люстрації, можна очікувати повернення старих кадрів часів Януковича до владних кабінетів, у тому числі прокурорів.

За даними екс-заступника прокурора Чернігівської області Олега Підгайного, до ЄСПЛ звернулося щонайменше 117 люстрованих представників правоохоронних органів в Україні, які оскаржують рішення про своє звільнення. Серед них — близько 70 — це позови екс-прокурорів.

На сьогодні в Україні вже люстрували 922 особи. Досі розглядаються справи про люстрацію ще сотень людей у різних відомствах і судах.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що розраховує на більшість у Верховній Раді наступного скликання у разі своєї перемоги.