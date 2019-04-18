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Факти / Україна / Політика

Як на Олімпійському проходить підготовка до дебатів

На НСК Олімпійському почали монтувати сцени для проведення дебатів 19 квітня.

Дебаты НСК Олимпийский

На НСК Олімпійському почали монтувати сцени для проведення дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

На стадіоні встановлюють дві сцени по боках й екрани для трансляції.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Газон закривають спеціальними плитами.

Концерт розпочнеться 19 квітня о 16.00, а самі дебати стартують о 19.00 і триватимуть до 20.00.

Раніше Факти ICTV публікували план НСК Олімпійський на час дебатів кандидатів у президенти.

Фото: Інформатор

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