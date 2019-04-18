На НСК Олімпійському почали монтувати сцени для проведення дебатів 19 квітня.

На НСК Олімпійському почали монтувати сцени для проведення дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

На стадіоні встановлюють дві сцени по боках й екрани для трансляції.

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Газон закривають спеціальними плитами.

Концерт розпочнеться 19 квітня о 16.00, а самі дебати стартують о 19.00 і триватимуть до 20.00.

Раніше Факти ICTV публікували план НСК Олімпійський на час дебатів кандидатів у президенти.