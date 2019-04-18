Стало відомо, як працюватиме Нова пошта під час травневих свят та на Великдень.
Графік роботи Нової пошти у період травневих свят та на Великодень буде наступним:
- 27 квітня – графік роботи суботи;
- 28 квітня – вихідний;
- 29 квітня – з 9.00 до 16.00;
- 30 квітня – графік роботи суботи;
- 1 травня – графік роботи неділі;
- 2 травня – звичайний будній робочий день.
9 травня усі підрозділи Нової пошти працюватимуть за недільним графіком.
Також ближче до цих дат на сайті буде оновлена інформація щодо кожного відділення Нової пошти окремо.
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До речі, на час великодніх і травневих свят банки в Україні змінюють свій графік роботи.
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