Стало відомо, як працюватиме Нова пошта під час травневих свят та на Великдень.

Графік роботи Нової пошти у період травневих свят та на Великодень буде наступним:

27 квітня – графік роботи суботи;

28 квітня – вихідний;

29 квітня – з 9.00 до 16.00;

30 квітня – графік роботи суботи;

1 травня – графік роботи неділі;

2 травня – звичайний будній робочий день.

9 травня усі підрозділи Нової пошти працюватимуть за недільним графіком.

Також ближче до цих дат на сайті буде оновлена інформація щодо кожного відділення Нової пошти окремо.

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До речі, на час великодніх і травневих свят банки в Україні змінюють свій графік роботи.