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Факти / Україна

Як працюватиме Нова пошта на Великдень і травневі свята

Стало відомо, як працюватиме Нова пошта під час травневих свят та на Великдень.

Як працюватиме Нова пошта на Великдень і травневі свята

Графік роботи Нової пошти у період травневих свят та на Великодень буде наступним:

  • 27 квітня – графік роботи суботи;
  • 28 квітня – вихідний;
  • 29 квітня – з 9.00 до 16.00;
  • 30 квітня – графік роботи суботи;
  • 1 травня – графік роботи неділі;
  • 2 травня – звичайний будній робочий день.

9 травня усі підрозділи Нової пошти працюватимуть за недільним графіком.

Також ближче до цих дат на сайті буде оновлена інформація щодо кожного відділення Нової пошти окремо.

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До речі, на час великодніх і травневих свят банки в Україні змінюють свій графік роботи.

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