ЦВК призначила другий тур виборів президента України на 21 квітня 2019 року. Голосування розпочнеться о 8.00 і завершиться о 20.00.

Центральна виборча комісія після оголошення офіційних результатів виборів президента України прийняла постанову про проведення другого туру виборів.

– За результатами виборів президента України 31 березня 2019 року жоден кандидат не набрав понад половину голосів. Тому жоден кандидат не обраний президентом України, що є підставою для оголошення ЦВК повторного голосування, – оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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Другий тур виборів президента України пройде 21 квітня 2019 року.

– На підставі протоколу ЦВК від 7 квітня про результати голосування 31 березня та статтей закону Про вибори президента – провести повторне голосування 21 квітня 2019 року, включити до повторних бюлетенів таких кандидатів : Зеленського Володимира та Порошенка Петра, – заявила Тетяна Сліпачук.

До слова, бажання голосувати не за місцем реєстрації у другому турі виборів виявили 325 тис. 604 особи, що на 10 тис. більше, ніж у першому турі.