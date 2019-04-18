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Факти / Україна / Політика

З початку виборчої кампанії зафіксували майже 9 тис. порушень

В Україні зафіксували майже 9 тис. звернень щодо порушень виборчого законодавства.

З початку виборчої кампанії зафіксували майже 9 тис. порушень

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що з моменту початку виборчої кампанії було отримано 8 927 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства.

Після закінчення першого туру виборів правоохоронні органи зафіксували близько 1 тис. випадків порушень.

383 відповідних повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань як такі, що мають ознаки кримінального правопорушення.

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За результатами 29 проваджень 38 громадянам було повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що подумає над питанням розпуску Верховної Ради, якщо переможе на виборах.

Джерело: 112 Україна

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