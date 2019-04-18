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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Заборона експорту нафти з РФ: Україна швидко замістить дефіцит

Україні вдасться швидко замістити дефіцит нафтопродуктів, пов’язаний з російською забороною на їх ввезення.

Транспортування нафти

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн написав у Facebook, що Україна зможе замістити дефіцит нафтопродуктів, який виникне через рішення РФ щодо заборони їх постачання.

Однак через це очікується подорожчання дизельного палива приблизно на 1-1,5 грн за літр і скрапленого газу на 2 грн за літр.

– Для перемикання на нові джерела поставок знадобиться місяць. У цей період спостерігатиметься цінова турбулентність з непрогнозованою зміною цін. І не факт, що зростання цін взагалі відбудеться, – сказав директор А-95.

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Він вважає, що дефіцит дизельного палива заміщатимуть через морські постачання й імпорт з Білорусі.

Дефіцит скрапленого газу заміщатиметься за допомогою імпорту з Казахстану, ЄС, а також морських постачань.

Нагадаємо, уряд РФ заборонив поставляти в Україну нафтопродукти і низку інших товарів.

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