У Києві через сьогоднішні дебати на Олімпійськjv утворилися затори.
Через сьогоднішні дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським центр Києва став у заторах.
Рух ускладнений у районі НСК Олімпійський (там власне о 19.00 і відбудуться дебати), стоїть низка центральних вулиць – Велика Васильківська, Євгена Коновальця, Федорова, Антоновича, Каземіра Малевича.
Затори утворилися і на бульварі Тараса Шевченка і Лесі Українки.
Стоїть і район Хрещатика та Майдана Незалежності – вулиці Небесної Сотні, Жилянська, Прорізна, Шота Руставелі, Жилянська і Хрещатик.
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Нагадаємо, що Факти ICTV вестимуть відеотрансляцію дебатів на Олімпійському Порошенка і Зеленського онлайн.