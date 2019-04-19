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Факти / Україна

Через дебати Київ завмер у заторах (КАРТА)

У Києві через сьогоднішні дебати на Олімпійськjv утворилися затори.

Через дебати Київ завмер у заторах (КАРТА)

Через сьогоднішні дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським центр Києва став у заторах.

Рух ускладнений у районі НСК Олімпійський (там власне о 19.00 і відбудуться дебати), стоїть низка центральних вулиць – Велика Васильківська, Євгена Коновальця, Федорова, Антоновича, Каземіра Малевича.

Затори утворилися і на бульварі Тараса Шевченка і Лесі Українки.

Стоїть і район Хрещатика та Майдана Незалежності – вулиці Небесної Сотні, Жилянська, Прорізна, Шота Руставелі, Жилянська і Хрещатик.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, що Факти ICTV вестимуть відеотрансляцію дебатів на Олімпійському Порошенка і Зеленського онлайн.

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