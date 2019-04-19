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Факти / Україна / Політика

Черги, поліція та табу на алкоголь: Олімпійський чекає на дебати

Перед дебатами кандидатів у президенти біля НСК Олімпійський зібрався натовп глядачів, а за порядком слідкують тисячі правоохоронців.

Дебаты на Олимпийском

Біля НСК Олімпійський перед початком дебатів кандидатів у президенти України зібралися глядачі, які чекають прохід на стадіон у чергах.

За порядком у центрі столиці слідкують тисячі правоохоронців. Начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко заявив, що запуск на стадіон завершувати не будуть, однак доступ у фан-зону за 10 хвилин до початку дебатів буде обмежений.

Читайте: Дебати 19 квітня на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн

Згідно з розпорядженням КМДА, у магазинах біля Олімпійського заборонено продаж алкоголю та цигарок.

За інформацією Фактів ICTV деякі компанії, офіс яких знаходиться біля Олімпійського, скоротили робочий день. Це пов’язано з транспортною проблемою у центрі столиці.

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Черги, поліція та табу на алкоголь: Олімпійський чекає на дебати / 10 фотографий

До слова, у зв’язку з проведенням дебатів на трьох станціях метро зміниться режим роботи з 18.00 до 19.00: Площа Льва Толстого, Олімпійська та Палац спорту.

Також біля НСК Олімпійський будуть перекриті дороги з 10.00 до 22.00.

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