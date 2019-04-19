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Факти / Україна / Політика

Дебати 19 квітня: де дивитися

Напередодні дня тиші перед повторним голосуванням на виборах президента України кандидати проведуть теледебати.

Дебати 19 квітня: де дивитися

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського, відповідно до Закону України, відбудуться 19 квітня.

Офіційні дебати, які будуть проводитися під егідою ЦВК і НСТУ, пройдуть у студії Суспільного 19 квітня о 21.00 і триватимуть одну годину.

– Дебати повинні тривати годину, а після цього кандидати у президенти можуть зустрічатися в будь-якому форматі, в будь-який час, – повідомив глава НСТУ Зураб Аласанія.

У свою чергу Володимир Зеленський виступив з пропозицією провести дебати з Петром Порошенком на НСК Олімпійському 19 квітня о 19.00.

Петро Прошенко повідомив, що  візьме участь у дебатах 19 квітня.

Штаби кандидатів підписали угоду щодо аренди стадіону з керівництвом НСК Олімпійський для зустрічі між кандидатами у президенти 19 квітня.

Тому дебати на НСК Олімпійському розпочнуться 19 квітня о 19.00.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Також штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського дійшли згоди щодо єдиної трансляції дебатів на НСК Олімпійський для усіх телеканалів.

На стадіоні 19 квітня буде дві сцени, дві телетрансляції. Квитки розділили навпіл між прихильниками кандидатів. О 16.00 розпочнуться концерти.

Факти ICTV вестимуть трансляцію дебатів і на Олімпійському, і на Суспільному. Її можна буде переглянути на офіційному каналі Фактів ICTV в YouTube.

Нагадаємо, 14 квітня, на НСК Олімпійському пройшли неофіційні дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

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