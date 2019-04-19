19 квітня на Суспільному телебаченні відбудуться теледебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Передвиборчі дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка відповідно до Закону України, відбудуться 19 квітня у студії Суспільного.

Вони розпочнуться о 21.00.

Таке рішення прийняла ЦВК, оскільки о 19.00 на НСК Олімпійському кандидати в президенти зустрінуться для проведення передвиборчої агітації у формі дебатів.

Участь у дебатах в студії Суспільного підтвердив тільки штаб Петра Порошенка. Представник Володимира Зеленського повідомив, що кандидат не прийде на теледебати.

Факти ICTV слідкуватимуть за відеотрансляцією дебатів на Суспільному телебаченні онлайн.

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Нагадаємо, через проведення дебатів біля НСК Олімпійський 19 квітня буде обмежено рух з 10 до 22.00.