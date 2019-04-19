Кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко сьогодні на НСК Олімпійський проведуть дебати перед другим турів виборів. В офіційних дебатах на Суспільному візьме участь тільки діючий глава держави.

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка почнуться на НСК Олімпійський о 19.00.

Людей на стадіон почнуть пропускати з 16.00 через рамки металошукача за списками попередньої реєстрації та посвідченнями особи.

Дороги біля Олімпійського перекриті з 10.00 до 22.00, а на трьох станціях столичного метро – Площа Льва Толстого, Олімпійська та Палац спорту – зміниться режим роботи в проміжку з 18.00 до 19.00.

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На НСК Олімпійський буде дві сцени і дві телетрансляції. Дебати на сцені Зеленського буде модерувати ведуча програми Факти ICTV Олена Фроляк, хоча її кандидатуру затвердили обидва кандидати.

Глава правління НСТУ Зураб Аласанія сказав, що штаби кандидатів у президенти не довіряють один одному, тому режисера на дебатах для трансляції ефіру надасть Суспільне.

За його словами, режисер ефіру за пультом буде зводити в одну картинку 16 камер, що розташовані по всьому стадіону.

Аласанія розповів, що відстань між кандидатами – 100 метрів, у кожного буде свій модератор.

Сьогодні вранці штаб Порошенка запропонував команді Зеленського приєднатися до організації дебатів на Олімпійському – всередині стадіону, серед людей і у відкритій фан-зоні.

– Два мікрофона, ведучий та дебати по суті. Шоу нехай залишається на сценах, а країна хоче побачити, як буде виглядати її майбутнє від одного і іншого кандидата, – заявив глава фракції БПП Артур Герасимов.

Перед другим туром президенських виборів сьогодні о 21.00 також повинні відбутися офіційні теледебати в студії Суспільного. Раніше ЦВК погодилася перенести їх на пізніший час, аби кандидати встигли доїхати з Олімпійського. Проте на них погодився прийти лише Порошенко.

Факти ICTV вестимуть пряму трансляцію дебатів кандидатів у президенти на НСК Олімпійський!

Факти ICTV розповідали про те, що таке дебати і для чого вони потрібні.