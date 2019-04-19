Правоохоронці закликали штаби Петра Порошенка і Володимира Зеленського провести дебати за заздалегідь узгодженим усіма сторонами планом.

Глава поліції Києва Андрій Грищенко закликав команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського провести дебати на Олімпійському не змінюючи формат за затвердженим планом, щоб не піддавати небезпеці громадян.

Він зазначив, що заходи безпеки на стадіоні, маршрути, місця знаходження прихильників кандидатів та їх розмежування були погоджені представниками обох штабів.

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– Формат проведення дебатів був затверджений на консультаційній нараді за участю представників МВС, УДО, штабів кандидатів і керівництва НСК Олімпійський. Крім цього, були зроблені відповідні розрахунки сил і засобів щоб безпека на стадіоні була максимальною. Зміна формату заходу призведе до істотного зниження рівня безпеки на стадіоні, – сказав він.

Нагадаємо, 19 квітня о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн заходу вестимуть Факти ICTV.