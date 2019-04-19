Кандидат у президенти Петро Порошенко прибув до студії Суспільного телебачення для того, аби взяти участь у дебатах.

Кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на дебати до студії Суспільного телебачення, проте його опонент Володимир Зеленський не прийшов.

Почалися дебати із повідомлення про можливу підготовку замаху на Порошенка. Усім охочим дали можливість покинути телестудію, проте ніхто не вийшов з приміщення.

Кандидат почав зі вступного слова, після чого йому почали задавати запитання.

Звільнення заручників

За словами Порошенка, з початку війни на Донбасі на територію України повернули більше 3 тис. полонених і заручників.

– З початку війни, з 2014 року ми повернули додому понад 3 270 наших полонених, заручників і політичних в’язнів, – сказав кандидат.

Він додав, що ключ до звільнення інших заручників та припинення війни на Донбасі знаходиться у Москві.

Справа Майдану

Порошенко пообіцяв, що справи щодо розстрілів на Майдані у листопаді передадуть до Державного бюро розслідувань.

– Хочу підкреслити, що з листопада Генпрокуратура взагалі позбавлена права проводити слідство. І уявіть собі, що через п’ять місяців справи будуть в будь-якому випадку передані до ДБР, а ви говорите, що справа тільки досягла зеніту. Це неприйнятно – справи будуть в будь-якому випадку передані у листопаді, – сказав кандидат.

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Легалізація короткоствольної зброї

Кандидат на пост президента заявив, що не підтримує легалізацію короткоствольної зброї в Україні.

– Якщо мова йде про мою політичну позицію, я проти легалізації короткоствольної зброї в Україні. А завтра вони легалізують гранати, автоматичну зброю. У жодній країні світу це зараз не призводить до зниження рівня злочинності, – сказав Порошенко.

Українсько-російсько відносини

Кандидат у президенти впевнений, що Росія спеціально створює нові проблеми у відносинах з Україною, аби після виборів продемонструвати видимість їх покращення.

– Російською Федерацією було заблоковано навіть припинення вогню, – те, на що вони раніше йшли. Сьогодні, ви знаєте, було оприлюднено рішення щодо припинення постачання російських труб. Це робиться для того, щоб потім, під час переговорів після президентських виборів спочатку створити проблеми, а потім демонструвати, що “ми вже потихеньку щось лібералізуємо”, – сказав Порошенко.

Демографічна криза

Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що для подолання демографічної проблеми в Україні потрібно зробити кілька кроків.

– Наш шлях – це є рішуче зростання рівня середньої заробітної платні, аби українець міг заробити тут стільки грошей, щоб втратити мотивацію їхати за кордон, – сказав він.

Кандидат вважає, що також потрібно змінити ситуацію в країні, аби сім’ї не ставали бідними після народження третьої дитини.

До слова, Факти ICTV писали про те, як пройшли дебати на НСК Олімпійський і про що говорили кандидати.