Трансляція дебатів на Олімпійському розпочнеться о 18.50 і триватиме до 20.00.

Дивитися дебати на Олімпійському кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського можна буде вже з 18.50. Трансляція зі стадіону закінчиться о 20.00.

– Все, що відбувається там – ініціатива штабів. Вони обирають собі підрядників і модераторів. Я не знаю, хто буде реферувати на тому рингу, – каже модератор дебатів на Суспільному Павло Казарін.

Після цього дебати перемістяться у студію Суспільного – о 21.00. Однак ще о 20.40 глядачі зможуть побачити приїзд учасників.

Факти ICTV слідкуватимуть за відеотрансляцією дебатів на Суспільному телебаченні онлайн.

Українська журналістка Мирослава Барчук буде модерувати теледебати. У студії буде не монолог кандидата у президенти, а жива дискусія, адже на Порошенка чекає 20 питань від всіх, кому не все одно.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відмовився від участі у теледебатах на Суспільному.

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До речі, Факти ICTV писали, хто модеруватиме дебати 19 квітня на Олімпійському.