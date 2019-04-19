Дзвінки до виборців президентом України Петром Порошенком здійснюються грошима з його передвиборчої кампанії, але звідки база номерів ніхто не знає.

Керівник секретаріату партії Блок Петра Порошенка Солідарність Максим Саврасов підтвердив, що дзвінки президента України виборцям оплачуються з його передвиборчої кампанії.

– Суму не знаю, проплачуємо з фонду, – сказав він.

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Також він зазначив, що не знає де штаб Порошенка взяв номери телефонів українців.

Нагадаємо, з 18 квітня користувачі соцмереж повідомляють про те, що отримують дзвінки від Порошенка, який закликає їх проголосувати за нього у другому турі.

– Добрий день! Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня – вирішальний день, який визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського союзу і НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне – зберегти країну, і до зустрічі 21-го, – говорить він.

Джерело: ЧЕСНО