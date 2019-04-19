Володимир Зеленський і Петро Порошенко завершили дебати на НСК Олімпійський 1-хвилинним зверненням до українського народу.

Модератори Андрій Куликов та Олена Фроляк на фінішній прямій дебатів за участю кандидатів у президенти України на НСК Олімпійський дали по хвилині Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на заключний спіч.

Володимир Зеленський:

– Порошенко хотів побачити рівність всіх перед законом. Це те, чого у вас не було. Це зняття недоторканності з суддів, з депутатів, з президента. Друге, медицина! Якщо немає якісних цін на ліки і нормальних умов та зарплат для лікарів – то яка це нафіг реформа? З приводу доріг мені нема що сказати, бо доріг немає. І з приводу війни. Ми зробимо все, щоб її закінчити.

Петро Порошенко:

– Вони не бачать, що зроблено за 5 років! Вони намагаються перетягнути це на інші напрямки. Ми маємо об’єднатися, щоб повернути Крим і Донбас. Ми не допустимо відновлення олігархіату і повернення втікачів в Україну. Ми продовжимо рух вперед, бо ми знаємо що і як робити.

Хто переміг на дебатах? Володимир Зеленський 50%, 17 votes 17 votes 50% 50%

Це не дебати, а джерело мемів 26%, 9 votes 9 votes 26% 26%

Петро Порошенко 24%, 8 votes 8 votes 24% 24%

Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 34 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію дебатів на НСК Олімпійський.