PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Фінальне слово кандидатів в президенти України Зеленського та Порошенка

Володимир Зеленський і Петро Порошенко завершили дебати на НСК Олімпійський 1-хвилинним зверненням до українського народу.

Фінальне слово кандидатів в президенти України Зеленського та Порошенка

Модератори Андрій Куликов та Олена Фроляк на фінішній прямій дебатів за участю кандидатів у президенти України на НСК Олімпійський дали по хвилині Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на заключний спіч.

Володимир Зеленський:

– Порошенко хотів побачити рівність всіх перед законом. Це те, чого у вас не було. Це зняття недоторканності з суддів, з депутатів, з президента. Друге, медицина! Якщо немає якісних цін на ліки і нормальних умов та зарплат для лікарів – то яка це нафіг реформа? З приводу доріг мені нема що сказати, бо доріг немає. І з приводу війни. Ми зробимо все, щоб її закінчити.

Петро Порошенко:

– Вони не бачать, що зроблено за 5 років! Вони намагаються перетягнути це на інші напрямки. Ми маємо об’єднатися, щоб повернути Крим і Донбас. Ми не допустимо відновлення олігархіату і повернення втікачів в Україну. Ми продовжимо рух вперед, бо ми знаємо що і як робити.

Читайте: Зеленський звернувся із заключним словом до Порошенка Я ваш вирок! Відповідь Зеленського щодо некомпетентності Порошенко і Зеленський встали на коліна перед народом України

Хто переміг на дебатах?

  • Володимир Зеленський 50%, 17 votes
    17 votes 50%
    50%
  • Це не дебати, а джерело мемів 26%, 9 votes
    9 votes 26%
    26%
  • Петро Порошенко 24%, 8 votes
    8 votes 24%
    24%
  • Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 34

Нагадаємо, Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію дебатів на НСК Олімпійський.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати на Суспільному – прямий ефір онлайн
Гімн і сльози. Чим завершилися дебати на НСК Олімпійський
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Ви – не Голобородько! Фінальна промова Петра Порошенка на дебатах
Зеленський звернувся із заключним словом до Порошенка
Порошенко і Зеленський встали на коліна перед народом України
Я ваш вирок! Відповідь Зеленського щодо некомпетентності
Я не кат і я не суддя – Порошенко про корупцію в Україні
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка