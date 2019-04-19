Володимир Зеленський і Петро Порошенко завершили дебати на НСК Олімпійський 1-хвилинним зверненням до українського народу.
Модератори Андрій Куликов та Олена Фроляк на фінішній прямій дебатів за участю кандидатів у президенти України на НСК Олімпійський дали по хвилині Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на заключний спіч.
Володимир Зеленський:
– Порошенко хотів побачити рівність всіх перед законом. Це те, чого у вас не було. Це зняття недоторканності з суддів, з депутатів, з президента. Друге, медицина! Якщо немає якісних цін на ліки і нормальних умов та зарплат для лікарів – то яка це нафіг реформа? З приводу доріг мені нема що сказати, бо доріг немає. І з приводу війни. Ми зробимо все, щоб її закінчити.
Петро Порошенко:
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– Вони не бачать, що зроблено за 5 років! Вони намагаються перетягнути це на інші напрямки. Ми маємо об’єднатися, щоб повернути Крим і Донбас. Ми не допустимо відновлення олігархіату і повернення втікачів в Україну. Ми продовжимо рух вперед, бо ми знаємо що і як робити.
Хто переміг на дебатах?
- Володимир Зеленський 50%, 17 votes17 votes 50%50%
- Це не дебати, а джерело мемів 26%, 9 votes9 votes 26%26%
- Петро Порошенко 24%, 8 votes8 votes 24%24%
- Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes0 votes0%
Нагадаємо, Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію дебатів на НСК Олімпійський.