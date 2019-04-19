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Факти / Україна

Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів

За два дні до виборів букмекери все ще впевнені, що більше шансів стати новим президентом України має Володимир Зеленський.

Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів

Ставки на другий тур виборів президента України 2019, які відбудуться вже цієї неділі, вказують на те, що більше шансів перемогти є у Володимира Зеленського.

Як відомо, українці зможуть віддати свій голос 21 квітня за двох кандидатів – Володимира Зеленського або Петра Порошенка.

Ставки великих букмекерських контор говорять про те, що у чинного глави держави мало шансів, щоб піти на другий термін.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

До слова, Факти ICTV сьогодні о 19.00 почнуть слідкувати за дебатами Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійському.

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