За два дні до виборів букмекери все ще впевнені, що більше шансів стати новим президентом України має Володимир Зеленський.

Ставки на другий тур виборів президента України 2019, які відбудуться вже цієї неділі, вказують на те, що більше шансів перемогти є у Володимира Зеленського.

Як відомо, українці зможуть віддати свій голос 21 квітня за двох кандидатів – Володимира Зеленського або Петра Порошенка.

Ставки великих букмекерських контор говорять про те, що у чинного глави держави мало шансів, щоб піти на другий термін.

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До слова, Факти ICTV сьогодні о 19.00 почнуть слідкувати за дебатами Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійському.