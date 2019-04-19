Сьогодні на НСК Олімпійський відбулися дебати між кандидатами у президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Попри встановлення двох сцен на стадіоні, команди кандидатів знаходилися на одній сцені.

Перед початком вступних слів кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки.

Під час вступного слова Володимир Зеленський заявив, що почуває себе як музикант Святослав Вакарчук.

– Ми зібрали стадіон. Я відчуваю себе трішки Вакарчуком. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Чи міг я простий хлопець з міста Кривий Ріг припустити, що буду боротися за крісло президента України з людиною, яку ми беззаперечно обрали у 2014 році очільником країни. Я також був за Порошенка, але я помилився, – заявив Володимир Зеленський.

Його опонент Петро Порошенко в свою чергу сказав, що Зеленський є слабким кандидатом.

– Ми не маємо впевненості, що Зеленський буде сильним президентом. Мій опонент – це слабкий кандидат, який не зможе протистояти ударам Путіна. Ви самі сказали, що ви кіт у мішку. Але насправді ви мішок, в якому чорні коти, – заявив Порошенко.

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Після цього йшла низка запитань від кандидатів один одному.

Зеленський вирішив запитати Порошенка про корупцію і відрубані руки.

– На кілька питань я хочу відповісти більш докладно. Наприклад, про відрубані руки. Я не кат і я не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, слідчих органів, чесного та неупередженого розслідування. Я робив і робитиму все, що від мене залежить, – сказав Порошенко.

Кандидат Порошенко у свою чергу поцікавився, чому Зеленський ухилявся від повісток, які йому присилали протягом 2014 року.

– Я не опонент, я Ваш вирок! Я був в АТО, від повісток не ховався. З Путіним не розмовляв. У Росії з початку війни не був. Що стосується головнокомандувача. Ви ставите мені запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна все ще не закінчилася? Ось такий Ви головнокомандувач, – відповів на запитання Зеленський.

Завдяки тому, що кандидати зекономили трохи часу, у кожного з них було по одній хвилині для того, аби сказати фінальне слово.

Володимир Зеленський:

– Порошенко хотів побачити рівність всіх перед законом. Це те, чого у вас не було. Це зняття недоторканності з суддів, з депутатів, з президента. Друге, медицина! Якщо немає якісних цін на ліки і нормальних умов та зарплат для лікарів – то яка це нафіг реформа? З приводу доріг мені нема що сказати, бо доріг немає. І з приводу війни. Ми зробимо все, щоб її закінчити.

Петро Порошенко:

– Вони не бачать, що зроблено за 5 років! Вони намагаються перетягнути це на інші напрямки. Ми маємо об’єднатися, щоб повернути Крим і Донбас. Ми не допустимо відновлення олігархату і повернення втікачів в Україну. Ми продовжимо рух вперед, бо ми знаємо що і як робити.

Після завершення дебатів команди кандидатів у президенти разом зі стадіоном заспівали гімн України.

До слова, сьогодні у студії Суспільного телебачення також відбудуться дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.