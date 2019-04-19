Олександр Данилюк є одним із членів команди Володимира Зеленського. Він відповідає за міжнародні фінанси. Біографія, цікаві факти та чим відомий – в матеріалі Фактів ICTV.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський представив свою команду. За міжнародні фінанси у ній відповідає Олександр Данилюк. Його біографія, кар’єра та чим вже встиг запам’ятатися – у матеріалі Фактів ICTV.

Олександр Данилюк народився 22 липня 1975 року у місті Григоріополь в Молдові. Згодом сім’я переїхала до Києва.

Освіта

Закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет (КПІ), а також Бізнес школу (МБА) Індіанського університету (США). Володіє п’ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та французькою.

Кар’єра

43-річний Олександр Данилюк працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі у Москві та Лондоні.

На державній службі Данилюк із 2005 року. Він був радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. Згодом Олександр Данилюк став позаштатним радником президента Януковича. З 2010 року він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ.

У 2014 році президент Петро Порошенко призначив Данилюка своїм постійним представником у Кабінеті Міністрів України, а з вересня 2015 року – заступником глави Адміністрації Президента України.

У квітні 2016 року Верховна Рада призначила Олександра Данилюка міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана. 7 червня 2018 року парламент його звільнив.

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Сім’я

Одружений, має двох синів – Річарда та Володимира, які є громадянами Великої Британії.

Олександр Данилюк в команді Володимира Зеленського

Відповідає у команді Володимира Зеленського за міжнародні фінанси. Раніше повідомлялося, що він може стати міністром закордонних справ в разі його перемоги.

Однак сам Данилюк в ефірі програми Свобода слова на ICTV спростував цю інформацію.

Він також говорив про те, що Володимир Зеленський готовий вести переговори з президентами США і Росії.

Коментуючи ситуацію на Донбасі, Данилюк заявляв, що перед будь-якими переговорами щодо мирного врегулювання необхідно врахувати всі пропозиції.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що не готовий до звільнення окупованого Донбасу воєнним шляхом.

Фото: Олександр Данилюк