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Факти / Україна / Політика

Кремль запише дебати Порошенка і Зеленського для Путіна

Запис дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського передадуть Володимиру Путіну.

Кремль запише дебати Порошенка і Зеленського для Путіна

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК Олімпійському в Кремлі збираються записати, щоб показати президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін, можливо, не зможе стежити за дебатами кандидатів у президенти України у п’ятницю через свою завантаженість.

Читайте: Хто модеруватиме дебати 19 квітня на Олімпійському

– Можливо, у нього буде на вихідних якийсь час подивитися, – сказав Пєсков.

До слова, слідкувати за дебатами Порошенка і Зеленського онлайн можна на нашому сайті.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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