PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Квитки на дебати на Олімпійському продають у мережі – ціна

У мережі продають квитки на сьогоднішні дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, які відбудуться о 19.00 на НСК Олімпійський.

Дебати на Олімпійському: Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Безкоштовних квитків на дебати на Олімпійському, які поширювалися через сайт debaty2019.org.ua, давно немає, але в мережі їх пропонують по 210 грн.

Розповсюджувачі запитують ім’я, прізвище та адресу електронної пошти, але не дають жодних гарантій.

– На свій страх і ризик. Немає системи, – так відповіли нам на питання про гарантії.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Квитки на дебати на Олімпійському продають у мережі – ціна / 5 фотографий

Читайте: Дебати Порошенко і Зеленського на Оліпійському – онлайн-трансляція

Нагадаємо, 19 квітня о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн заходу вестимуть Факти ICTV.

Факти ICTV розповідали про те, що таке дебати і для чого вони потрібні. 

 

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кличко про другий тур виборів: Ми не повинні піддаватися на провокації та зайві емоції
Хто модеруватиме дебати 19 квітня на Олімпійському
Команда без солі. Кого показав Зеленський
Команда Зеленського: чим відомий Олександр Данилюк
Дебати на Олімпійському: поліція закликала штаби не змінювати формат
Дебати на Олімпійському: коли почнуть пускати на НСК і хто ведучий
Дебати 19 квітня на Суспільному: відеотрансляція онлайн
Дебати на Олімпійському: команді Зеленського запропонували приєднатися до організації
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка