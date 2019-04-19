У мережі продають квитки на сьогоднішні дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, які відбудуться о 19.00 на НСК Олімпійський.
Безкоштовних квитків на дебати на Олімпійському, які поширювалися через сайт debaty2019.org.ua, давно немає, але в мережі їх пропонують по 210 грн.
Розповсюджувачі запитують ім’я, прізвище та адресу електронної пошти, але не дають жодних гарантій.
– На свій страх і ризик. Немає системи, – так відповіли нам на питання про гарантії.
Квитки на дебати на Олімпійському продають у мережі – ціна / 5 фотографий
Читайте: Дебати Порошенко і Зеленського на Оліпійському – онлайн-трансляція
Нагадаємо, 19 квітня о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн заходу вестимуть Факти ICTV.
Факти ICTV розповідали про те, що таке дебати і для чого вони потрібні.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+