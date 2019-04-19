У мережі продають квитки на сьогоднішні дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, які відбудуться о 19.00 на НСК Олімпійський.

Безкоштовних квитків на дебати на Олімпійському, які поширювалися через сайт debaty2019.org.ua, давно немає, але в мережі їх пропонують по 210 грн.

Розповсюджувачі запитують ім’я, прізвище та адресу електронної пошти, але не дають жодних гарантій.

– На свій страх і ризик. Немає системи, – так відповіли нам на питання про гарантії.





















Квитки на дебати на Олімпійському продають у мережі – ціна / 5 фотографий

Читайте: Дебати Порошенко і Зеленського на Оліпійському – онлайн-трансляція

Нагадаємо, 19 квітня о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн заходу вестимуть Факти ICTV.

Факти ICTV розповідали про те, що таке дебати і для чого вони потрібні.