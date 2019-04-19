Сьогодні, 19 квітня, практично по всій території України сухо, трохи дощитиме на півдні.

У східних областях сьогодні, 19 квітня, без опадів. Вдень 10-12 вище нуля, вночі заморозки до -3°.

На заході сьогодні сухо, вдень до +16°, вночі +3-5°.

На півдні України дощитиме лише в Одесі та Миколаєві, на решті території сухо. Вдень повітря прогріється до +14°, вночі 3-5° вище нуля.

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На півночі можливий дощ у Чернігові, температура вдень +12-14°, вночі +3-5°.

У центральних областях дощитиме, температура повітря становитиме вдень до +14°, вночі +3-5°.

У Києві сьогодні очікуються опади, вдень повітря прогріється до +14°, вночі стовпчики термометрів покажуть 4-6°.

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