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Порошенко прибув на НСК Олімпійський

Кандидат у президенти України Петро Порошенко прибув на НСК Олімпійський.

Порошенко прибув на НСК Олімпійський

Кандидат у президенти України Петро Порошенко приїхав на НСК Олімпійський для участі в дебатах з Володимиром Зеленським.

Читайте: Дебати 19 квітня на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський прибув на стадіон у кортежі з п’яти автомобілів, який супроводжувала поліція.

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