Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виголосив свою промову на дебатах на НСК Олімпійський.

Під час дебатів на Олімпійському між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським виголосив свою 5 хвилинну промову.

– Ми зібрали стадіон. Я відчуваю себе трішки Вакарчуком. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Чи міг я простий хлопець з міста Кривий Ріг припустити, що буду боротися за крісло президента України з людиною, яку ми беззаперечно обрали у 2014 році очільником країни. Я також був за Порошенка, але я помилився, – заявив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський продовжив свою промову з критикою у бік Петра Порошенка, згадуючи Роттердам+ та незакінчену за два тижні війну на Донбасі.

Хто переміг на дебатах? Володимир Зеленський 56%, 24 votes 24 votes 56% 56%

Петро Порошенко 23%, 10 votes 10 votes 23% 23%

Це не дебати, а джерело мемів 19%, 8 votes 8 votes 19% 19%

Обидва кандидати трималися гідно 2%, 1 vote 1 vote 2% 2% Всього голосів: 43 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.