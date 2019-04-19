Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виголосив свою промову на дебатах на НСК Олімпійський.
Під час дебатів на Олімпійському між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським виголосив свою 5 хвилинну промову.
– Ми зібрали стадіон. Я відчуваю себе трішки Вакарчуком. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Чи міг я простий хлопець з міста Кривий Ріг припустити, що буду боротися за крісло президента України з людиною, яку ми беззаперечно обрали у 2014 році очільником країни. Я також був за Порошенка, але я помилився, – заявив Володимир Зеленський.
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Володимир Зеленський продовжив свою промову з критикою у бік Петра Порошенка, згадуючи Роттердам+ та незакінчену за два тижні війну на Донбасі.
Хто переміг на дебатах?
- Володимир Зеленський 56%, 24 votes24 votes 56%56%
- Петро Порошенко 23%, 10 votes10 votes 23%23%
- Це не дебати, а джерело мемів 19%, 8 votes8 votes 19%19%
- Обидва кандидати трималися гідно 2%, 1 vote1 vote 2%2%
Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.