PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Відчуваю себе трохи Вакарчуком: Зеленський на Олімпійському

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виголосив свою промову на дебатах на НСК Олімпійський.

Відчуваю себе трохи Вакарчуком: Зеленський на Олімпійському

Під час дебатів на Олімпійському між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським виголосив свою 5 хвилинну промову.

– Ми зібрали стадіон. Я відчуваю себе трішки Вакарчуком. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Чи міг я простий хлопець з міста Кривий Ріг припустити, що буду боротися за крісло президента України з людиною, яку ми беззаперечно обрали у 2014 році очільником країни. Я також був за Порошенка, але я помилився, – заявив Володимир Зеленський.

Читайте: Дебати 19 квітня на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн

Володимир Зеленський продовжив свою промову з критикою у бік Петра Порошенка, згадуючи Роттердам+ та незакінчену за два тижні війну на Донбасі.

Хто переміг на дебатах?

  • Володимир Зеленський 56%, 24 votes
    24 votes 56%
    56%
  • Петро Порошенко 23%, 10 votes
    10 votes 23%
    23%
  • Це не дебати, а джерело мемів 19%, 8 votes
    8 votes 19%
    19%
  • Обидва кандидати трималися гідно 2%, 1 vote
    1 vote 2%
    2%
Всього голосів: 43

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати на Суспільному: Зеленський не прийде
Дебати на Суспільному – прямий ефір онлайн
Гімн і сльози. Чим завершилися дебати на НСК Олімпійський
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Ви – не Голобородько! Фінальна промова Петра Порошенка на дебатах
Фінальне слово кандидатів в президенти України Зеленського та Порошенка
Зеленський звернувся із заключним словом до Порошенка
Порошенко і Зеленський встали на коліна перед народом України
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка