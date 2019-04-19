Під час фінальної промови на НСК Олімпійський Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського продовжити дебати на Суспільному.
У фіналі дебатів кандидатів у президенті України Петро Порошенко виголосив свою підсумкову промову.
– Я мушу визнати, що ви талановитий актор, маєте власну продюсерську компанію, зробити гарні продукти. Сьогодні надзвичайно важливо, що дискусія почалася. Я пропоную продовжити її на Суспільному. Як? Давайте запитаємо у людей – чи мають вони право почути, – заявив Порошенко.
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Петро Порошенко зазначив, що хочу почути від Зеленського його стратегію щодо того, як захистити державу.
– Але наша спільна позиція: ми маємо захистити країну від вас. Ви — не Голоборолько, ви приїхали сюди не на тролейбусі. Ви — провідник олігархів. Ви не відкрили свою декларацію, бо за Голобородьком ніхто не стояв, – зазначив Порошенко.
Хто переміг на дебатах?
- Володимир Зеленський 50%, 16 votes16 votes 50%50%
- Це не дебати, а джерело мемів 28%, 9 votes9 votes 28%28%
- Петро Порошенко 22%, 7 votes7 votes 22%22%
- Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes0 votes0%
Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.