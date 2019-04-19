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Факти / Україна / Політика

Ви – не Голобородько! Фінальна промова Петра Порошенка на дебатах

Під час фінальної промови на НСК Олімпійський Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського продовжити дебати на Суспільному.

Ви – не Голобородько! Фінальна промова Петра Порошенка на дебатах

У фіналі дебатів кандидатів у президенті України Петро Порошенко виголосив свою підсумкову промову.

– Я мушу визнати, що ви талановитий актор, маєте власну продюсерську компанію, зробити гарні продукти. Сьогодні надзвичайно важливо, що дискусія почалася. Я пропоную продовжити її на Суспільному. Як? Давайте запитаємо у людей – чи мають вони право почути, – заявив Порошенко.

Читайте: Дебати 19 квітня на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн

Петро Порошенко зазначив, що хочу почути від Зеленського його стратегію щодо того, як захистити державу.

– Але наша спільна позиція: ми маємо захистити країну від вас. Ви — не Голоборолько, ви приїхали сюди не на тролейбусі. Ви — провідник олігархів. Ви не відкрили свою декларацію, бо за Голобородьком ніхто не стояв, – зазначив Порошенко.

Хто переміг на дебатах?

  • Володимир Зеленський 50%, 16 votes
    16 votes 50%
    50%
  • Це не дебати, а джерело мемів 28%, 9 votes
    9 votes 28%
    28%
  • Петро Порошенко 22%, 7 votes
    7 votes 22%
    22%
  • Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 32

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.

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