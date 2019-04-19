PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Я не кат і я не суддя – Порошенко про корупцію в Україні

Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що робитиме все можливе для того, аби подолати корупцію в Україні.

Дебати

Кандидат у президенти Петро Порошенко відповів на запитання кандидата Володимира Зеленського щодо корупції в Україні.

– Абсолютно все, що каже пан Володимир, є брехня і не відповідає дійсності. На кілька питань я хочу відповісти більш докладно. Наприклад, про відрубані руки. Я не кат і я не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, слідчих органів, чесного та неупередженого розслідування. Я робив і робитиму все, що від мене залежить, – сказав Порошенко.

Кандидат у президенти додав, що жоден з його друзів не матиме жодного відношення до корупції, оскільки вони перестануть бути друзями після озвучення обґрунтованих підозр.

Якщо їх провину буде доведено, то вони сидітимуть у в’язниці.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Порошенко додав, що чекає, коли Зеленський відрубуватиме руки своїм партнерам.

Хто переміг на дебатах?

Результати

До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко на початку дебатів з Володимиром Зеленським виступив з п’ятихвилинним промовою на Олімпійському.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати на Суспільному – прямий ефір онлайн
Гімн і сльози. Чим завершилися дебати на НСК Олімпійський
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Ви – не Голобородько! Фінальна промова Петра Порошенка на дебатах
Фінальне слово кандидатів в президенти України Зеленського та Порошенка
Зеленський звернувся із заключним словом до Порошенка
Порошенко і Зеленський встали на коліна перед народом України
Я ваш вирок! Відповідь Зеленського щодо некомпетентності
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка