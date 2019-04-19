Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що робитиме все можливе для того, аби подолати корупцію в Україні.
Кандидат у президенти Петро Порошенко відповів на запитання кандидата Володимира Зеленського щодо корупції в Україні.
– Абсолютно все, що каже пан Володимир, є брехня і не відповідає дійсності. На кілька питань я хочу відповісти більш докладно. Наприклад, про відрубані руки. Я не кат і я не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, слідчих органів, чесного та неупередженого розслідування. Я робив і робитиму все, що від мене залежить, – сказав Порошенко.
Кандидат у президенти додав, що жоден з його друзів не матиме жодного відношення до корупції, оскільки вони перестануть бути друзями після озвучення обґрунтованих підозр.
Якщо їх провину буде доведено, то вони сидітимуть у в’язниці.
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Порошенко додав, що чекає, коли Зеленський відрубуватиме руки своїм партнерам.
Хто переміг на дебатах?
До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко на початку дебатів з Володимиром Зеленським виступив з п’ятихвилинним промовою на Олімпійському.