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Факти / Україна / Політика

Збільшити зарплати – Порошенко про подолання демографічної кризи

Кандидат у президенти Петро Порошенко під час дебатів на Суспільному розповів про те, як збирається подолати демографічну проблему в Україні.

Петро Порошенко

Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що для подолання демографічної проблеми в Україні потрібно зробити кілька кроків.

За його словами, першим кроком має стати боротьба з бідністю.

– Наш шлях – це є рішуче зростання рівня середньої заробітної платні, аби українець міг заробити тут стільки грошей, щоб втратити мотивацію їхати за кордон, – сказав Порошенко.

Кандидат у президенти додав, що потрібно змінити ситуацію з народженням третьої і четвертої дитини, аби воно не ставало квитком в бідність для сім’ї.

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Задля цього було започатковано програму, за допомогою якої кожна третя і четверта дитина отримуватиме прожитковий мінімум.

До слова, Факти ICTV зібрали ключові вислови з промов і відповідей кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського під час дебатів.

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