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Факти / Україна

Зеленський приїхав на НСК Олімпійський

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський прибув на НСК Олімпійський.

Зеленський приїхав на НСК Олімпійський

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський приїхав на НСК Олімпійський для участі в дебатах з Петром Порошенком.

Читайте: Дебати 19 квітня на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн

Володимир Зеленський прибув на стадіон у кортежі з п’яти автомобілів, який супроводжувала поліція.

До речі, Факти ICTV писали, хто модеруватиме дебати 19 квітня на Олімпійському.

Фото: УНІАН

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