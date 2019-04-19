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Факти / Україна

Зеленський звернувся із заключним словом до Порошенка

Кандидат в президенти Володимир Зеленський виступив із заключним словом на дебатах на Олімпійському.

Дебати на Олімпійському: Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Дебати на Олімпійському підходять до кінця і Зеленський випустив із заключним словом.

– Я хочу сказати, що у Петра Олексійовича було багато досягнень: безвіз, армія, мова. Але чомусь всі ці досягнення ви записали тільки собі. Це теж ваша заслуга, але українська мова була ще до вас. Щодо безвіза, але українські дипломати боролися за нього ще до вас. Щодо томоса – це заслуга перш за все Філарета.

І армія – це перш за все подвиг українських волонтерів, українського народу. Дякую всім!

Хто переміг на дебатах?

  • Володимир Зеленський 55%, 26 votes
    26 votes 55%
    55%
  • Петро Порошенко 26%, 12 votes
    12 votes 26%
    26%
  • Це не дебати, а джерело мемів 17%, 8 votes
    8 votes 17%
    17%
  • Обидва кандидати трималися гідно 2%, 1 vote
    1 vote 2%
    2%
Всього голосів: 47

Читайте: Ви не кіт у мішку – ви мішок! Порошенко звернувся до Зеленського на Олімпійському

Нагадаємо, що прямий ефір дебатів на Олімпійському транслювали на Фактах ICTV.

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