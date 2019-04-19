Дебати на Олімпійському підходять до кінця і Зеленський випустив із заключним словом.

– Я хочу сказати, що у Петра Олексійовича було багато досягнень: безвіз, армія, мова. Але чомусь всі ці досягнення ви записали тільки собі. Це теж ваша заслуга, але українська мова була ще до вас. Щодо безвіза, але українські дипломати боролися за нього ще до вас. Щодо томоса – це заслуга перш за все Філарета.

І армія – це перш за все подвиг українських волонтерів, українського народу. Дякую всім!