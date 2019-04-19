Кандидат в президенти Володимир Зеленський виступив із заключним словом на дебатах на Олімпійському.
Дебати на Олімпійському підходять до кінця і Зеленський випустив із заключним словом.
– Я хочу сказати, що у Петра Олексійовича було багато досягнень: безвіз, армія, мова. Але чомусь всі ці досягнення ви записали тільки собі. Це теж ваша заслуга, але українська мова була ще до вас. Щодо безвіза, але українські дипломати боролися за нього ще до вас. Щодо томоса – це заслуга перш за все Філарета.
І армія – це перш за все подвиг українських волонтерів, українського народу. Дякую всім!
Хто переміг на дебатах?
- Володимир Зеленський 55%, 26 votes26 votes 55%55%
- Петро Порошенко 26%, 12 votes12 votes 26%26%
- Це не дебати, а джерело мемів 17%, 8 votes8 votes 17%17%
- Обидва кандидати трималися гідно 2%, 1 vote1 vote 2%2%
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Нагадаємо, що прямий ефір дебатів на Олімпійському транслювали на Фактах ICTV.