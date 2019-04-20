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Факти / Україна / Політика

Коли відбудуться перші вибори в ОТГ

ЦВК призначила на 30 червня перші місцеві вибори у 66 ОТГ та додаткові вибори депутатів 30 сільських та селищних рад.

Коли відбудуться перші вибори в ОТГ

30 червня пройдуть перші вибори міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах. Також громадяни зможуть обрати депутатів сільських, селищних та міських рад ОТГ.

Вибори відбудуться у 19 областях України.

Виборчий процес розпочнеться 11 травня 2019 року.

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Окрім того на 30 червня 2019 року призначено додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних).

До речі, раніше ми публікували інструкцію від Мін’юсту, як проголосувати на виборах 2019.

 

Джерело: ЦВК

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