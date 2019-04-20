Студент відсудив у водія 90 тис. грн моральної компенсації за те, що той наїхав йому на ногу.

ДТП сталася у листопаді 2018 року: автомобіль наїхав на ногу студентові. Хлопець не розгубився і подав до суду на водія.

19 квітня Галицький райсуд Львова визнав водія винним і зобов’язав виплатити студентові 90 тис. грн моральної компенсації.

Також підсудному виписали штраф у розмірі 5,1 тис. грн за порушення ПДР і ще він повинен оплатити 5,9 тис. грн витрат на експертів.

Інцидент трапився на пішохідному переході по вул. Дорошенка, 8. На студента наїхав Volkswagen Golf, коли той переходив дорогу. Внаслідок ДТП пішохода госпіталізували. Медики діагностували закритий перелом гомілки та забої обличчя.

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У суді винуватець ДТП заявив, що був готовий виплати компенсацію у розмірі 30 тис. грн, але батьки студента вимагали 150 тис. грн.

А коли хлопець подав позов, то сума штрафу сягнула 180 тис. грн.

Суддя Галицького райсуду Ірина Волоско врахувала, що водій покаявся та заявив про готовність виплатити компенсацію, тому чоловіка не позбавили прав керувати авто.

Водій має право подати на апеляцію.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Кольцова, 15 бензовоз збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.

Джерело: Zaxid.net